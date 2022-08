Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non sarebbero più amiche come prima: scopriamo in dettaglio cosa è accaduto.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?

“Ho visto che ieri Soleil e Sophie erano allo stesso evento… ma nemmeno una foto insieme, come erano sempre solite fare. Avranno litigato?”. L’esperta di gossip ha precisato anche di avere ricevuto notevoli segnalazioni in tal senso.

Che tra le due non scorresse più buon sangue qualcuno l’aveva palesato pure dopo l’ufficializzazione di Sophie nel ruolo di nuova Bonas di Avanti un altro.

Ovviamente la cosa non sarebbe scaturita da alcuna gelosia o invidia (come qualcuno voleva lasciare intendere) in quanto, proprio Soleil ha smentito di avere sostenuto il provino per questo ruolo:

Fake news: mai fatto provini per “Avanti un altro”ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon.

Dopo pochi minuti, la Marzano ha aggiunto un dettaglio smentendo l’aria di crisi tra le due amiche:

Quel like “contro” la Codegoni

La Sorge, proprio in questi giorni, aveva anche cliccato “mi piace” ad un post che accusata Sophie di averle copiato una fotografia insieme ad un cavallo.