Soleil e Sophie Codegoni “chiudono” con Gianmaria ma Antinolfi fa un gesto “importante” per una di loro – VIDEO

Alex Belli e Soleil Sorge si sono “isolati” dal resto della Casa del Grande Fratello Vip parlando di Gianmaria Antinolfi. Anche Sophie Codegoni sembra intenzionata a mettere un “punto” al suo nascente flirt.

“Io forse è meglio che faccio lo sciopero di parola”, ha bisbigliato Soleil ad Alex facendogli capire che, a questo punto, non ha intenzione di parlare per evitare ulteriori discussioni in Casa.

Pare che Gianmaria le abbia detto qualcosa utilizzando un tono di voce alquanto arrogante. “Che cafone. A me sta veramente iniziando a dare fastidio” sbotta l’influencer infastidita, spiegando inoltre di non riuscire più a tollerare questa situazione all’interno del GF Vip.

“Fa fatica anche a salutarci al mattino”, rincara Alex. “Tu vieni dentro sapendo che lo stai facendo solo per fare un dispetto a me. Che esperienza sta facendo qua?” afferma Soleil esplicitando, così, il suo punto di vista.

“Non ne posso più…”, ha continuato la Sorge.

Anche Sophie Codegoni sembra pronta a mettere la parola “fine” al nascente flirt con Gianmaria Antinolfi, tanto da confidare a Miriana Trevisan:

Ho proprio capito che era un gioco tra noi, ma non ho quell’interesse. Io sono convinta che per me è finita qua.

Gianmaria, però, non si è dato per vinto e si è rasato il petto: per quale motivo? Pare che Sophie gli abbia detto di preferire gli uomini senza peli…