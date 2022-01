Soleil Sorge ha fatto un sogno erotico su Gianmaria Antinolfi? – VIDEO

Soleil Sorge confidandosi con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, le ha svelato di aver fatto un sogno erotico con protagonista un suo ex fidanzato. L’italo americana non ha parlato esplicitamente ma, uno sguardo preciso, avrebbe fatto ipotizzare che si trattasse proprio di Gianmaria Antinolfi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, in queste ore, Soleil si è nuovamente riavvicinata a Sophie. Ecco perché, tra una confidenza e l’altra, l’influencer ha svelato di aver fatto un sogno a luci rosse ma il suo “fidanzato” fuori non era il protagonista della piacevole faccenda:

Se è superman il soggetto? – sguardo in sauna – Bene, no? Livelli di follia. Ero mortificata quando mi sono svegliata. Ho detto: ‘Ohhh, cosa ho fatto?’.

Secondo i miei amici di Twitter, Soleil, voltandosi, avrebbe guardato verso la sauna dove in quel momento c’era proprio Gianmaria: voi che ne pensate?

Altri internauti hanno fatto il nome anche di Alex Belli e di un ex fidanzato con il quale Soleil sarebbe rimasta in ottimi rapporti.

