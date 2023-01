Soleil Sorge è tornata single? “Ha mollato lei il fidanzato”, l’indiscrezione

Soleil Sorge è davvero tornata single? In questi ultimi giorni l’ex Vippona ha ritrovato il suo ex inquilino Alex Belli con il quale ha condiviso la sua avventura al GF Vip. In tanti hanno criticato la mancanza di coerenza della conduttrice del GF Vip Party, ma i suoi fan sono corsi subito in suo soccorso precisando che si tratterebbe di semplice rapporto lavorativo.

Soleil Sorge non è più fidanzata? Spunta il gossip

Indipendentemente dalle voci e dalle malelingue sul suo conto, Soleil Sorge pare sia tornata single. Terminata, dunque, la storia con il fidanzato, tale Carlo. Ad esserne certo è Alessandro Rosica, esperto di gossip su Instagram e meglio noto come Investigatore Social, secondo il quale già da alcune settimane i due avrebbero messo fine alla loro frequentazione.

Soleil ha sempre voluto proteggere la sua storia con l’ultimo fidanzato sia dalle chiacchiere che dai riflettori del gossip, ma qualcosa in questi mesi è comunque filtrato. Adesso però, ecco la doccia fredda:

Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia impulsiva.

Secondo l’esperto di gossip infatti, la presunta gelosia folle del fidanzato le aveva impedito di invitare Alex Belli e Gianluca Costantino (che proprio nella Casa del GF Vip aveva manifestato un certo interesse nei suoi confronti). Adesso che la storia, a suo dire, sarebbe giunta al capolinea, Soleil si sarebbe sentita libera di raggiungere gli ex Vipponi a Sharm el Sheik. Per lavoro, secondo i ben informati.

Qui però non ci sarebbe traccia del fidanzato che Soleil frequentava da oltre un anno. E’ davvero tutto finito?