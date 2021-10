Perché Soleil Sorge si chiama così? Ecco il significato del suo nome

Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è uno dei personaggi più amati attualmente in casa. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo si chiama proprio in questo modo? Gli amici di Twitter ci vengono in soccorso per risolvere l’arcano.

Perché Soleil Sorge si chiama così?

Le informazioni in merito al nome di Soleil, ci giungono dai colleghi di Novella 2000 che hanno raccolto dei tweet molti indicativi in merito:

Ho appena realizzato che i genitori di Soleil l’hanno chiamata così perché al contrario il suo nome si legge SORGE IL SOLE. Adoro. ”Soleil Sorge” va interpretato come “SOLE IL SORGE”, che al contrario diventa -Sorge Il Sole- il significato è sempre lo stesso, ovviamente non la potevano chiamare Sole Il Sorge staccato! Si capisce ugualmente l’intenzione dietro la scelta dei genitori mi pare no?

Poi le altre precisazioni:

Al contrario si legge “Sorge SoleIL”. Anche se sarebbe più corretto “Sorge Anastasia Soleil”. Ma non è che se uno interpreta sta cosa, significhi essere realtà. Potevano chiamarla solo Sole. “Sorge Sole” “Sole Sorge”. Soleil Sorge, al contrario resta Sorge Soleil. Quel “IL” è alla fine. E di mezzo, resta comunque il nome Anastasia.

Alcuni sostengono che questa cosa l’abbia raccontata la diretta interessata:

Sì, lo aveva scritto anche su Twitter.

La clip di presentazione