Soleil Sorge rifiuta l’invito dell’Isola dei Famosi all’ultimo momento? A quanto pare… secondo Deianira, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta sbarcare in Honduras (non come concorrente) ma qualcosa sarebbe andato storto.

Soleil Sorge dice “no” all’Isola dei Famosi? Il gossip

Oltre al nome di Soleil Sorge si è ipotizzato anche quello di Vera Gemma. E se Deianira lascia aperta la “porta” dicendo che l’attrice è in “forse” perchè non si conoscerebbe ancora la sua decisione, Amedeo Venza – invece – la conferma.

Personalmente, se volete sapere il mio parere, Soleil nemmeno conoscerà dell’esistenza di queste trattative. Inoltre, non è la prima volta che si evidenzia quasi una ipotetica “ingratudine” della Sorge nei confronti di alcune proposte di lavoro: per quale motivo dovrebbe accadere una cosa simile?

Quindi, facendola breve, non sono molto sicura che questa indiscrezione abbia delle basi “certe”: voi cosa ne pensate?

I commenti di Twitter

Loro se la cantano e se la suonano e fanno credere altro. C’è qualcuno che ci crede ancora #solearmy pic.twitter.com/0VS6QnzUHx — giusy☀️🐬 (@Menefreghista97) May 20, 2022