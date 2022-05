Se c’è una cosa che ci ha insegnato Soleil Sorge, quella è asfaltare la gente con eleganza, Alex Belli compreso. Dopo aver risposto ad una domanda di Chi Magazine su mamma Wendy, il man della factory ha attaccato nuovamente la sua ex collega di reality.

Mamma Wendy recentemente aveva fatto delle precisazioni su Alex Belli e, a tal proposito, Soleil Sorge ha aggiunto: “In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex”.

Il man della factory ha condiviso un articolo sulla faccenda, aggiungendo:

GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita.