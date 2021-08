La presenza di Soleil Sorge nella prossima edizione del Grande Fratello Vip sembra ormai cosa certa. L’ex volto di Uomini e Donne e dell’Isola dei Famosi a quanto pare è data per certa tra i nuovi concorrenti della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ed in onda dal prossimo settembre su Canale 5.

Soleil Sorge al GF Vip 6: primo retroscena

A confermare la presenza di Soleil Sorge nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 6 è anche Alberto Dandolo, penna di Oggi, il quale ha svelato un piccolo retroscena su ciò che vedremo nelle prossime settimane:

Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni.

Di chi si tratta? Il nome più scontato potrebbe essere quello di Luca Onestini, l’ex tronista ora tornato single dopo la storia con Ivana Mrazova e che Soleil lasciò in diretta tv, ma non si esclude neppure Vera Gemma, con la quale aveva avuto uno scontro a Pechino Express.

Intanto, se Soleil Sorge ha brillantemente superato i provini convincendo pienamente Signorini e la produzione del GF Vip 6, lo stesso non si può dire per Luca Vismara, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e che proprio con Soleil ha condiviso l’esperienza in Honduras in occasione dell’Isola dei Famosi.

Come scrive Biccy.it, “l’ex cantante di Amici non avrebbe infatti superato i provini per il reality di Alfonso Signorini; almeno per quanto riguarda il kickoff di settembre, potrebbe essere però preso in considerazione se l’edizione dovesse allungarsi e sfociare nel 2022”.