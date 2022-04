Soleil Sorge: rapporti oggi con Alex Belli e novità sul misterioso fidanzato

Soleil Sorge, intervistata da FanPage dopo la fine del Grande Fratello Vip, svela quanto contribuiscono gli autori sulla scrittura del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge svela in che rapporti è rimasta con Alex Belli

Quanto “pesa” la loro scrittura? Non erano gli autori a scrivere cosa dovessimo fare, bensì l’opposto: loro scrivono sulla base di quello che accade nel programma, sia un crollo, una storia, un litigio. Vanno a cogliere i punti più interessanti e provano a raccontare nel modo più accattivante per il telespettatore, perché ricordiamoci che siamo pur sempre nel mondo dell’intrattenimento.

Soleil ha parlato del suo rapporto con Alex Belli e svela se sono rimasti in contatto:

Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. Poi cosa è cambiato? La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone. Se mi dispiace che sia andata così? Sì, indubbiamente. Adesso nemmeno sporadici messaggi su Whatsapp con lui? No, a differenza di molte altre persone con cui sono rimasta in contatto, da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Katia Ricciarelli.

La Stasi parla del misterioso fidanzato

E per quanto riguarda la misteriosa storia d’amore prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge svela che va avanti ma non darà in pasto al pubblico la sua relazione:

In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia.