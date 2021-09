Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto. Alex Belli ha litigato con Samy Youssef e quest’ultimo ha battibeccato anche con Soleil Sorge che ha invitato tutti ad abbassare i toni: “Urlate come delle scimmie” (ha affermato rivolgendosi anche ad Ainett Stephens che aveva preso la situazione particolarmente a cuore).

Naturalmente la frase è stata decontestualizzata e il preconcetto si è mosso per tutta la Casa: morale? Soleil Sorge è stata accusata di razzismo: “Ha detto scimmie a Ainett e Samy”, hanno riferito gli altri concorrenti.

Raffaella Fico ha perso la pazienza “minacciando” di fare esplodere il caos domani sera nel corso della diretta:

E’ abbastanza offensivo. Dire vicino ad Ainett e Samy che sono delle scimmiette per me è una offesa non puoi dirlo, ma stiamo scherzando? E’ un’offesa razzista bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono.