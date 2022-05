Soleil Sorge, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, “risponde” ad Alex Belli dopo il recente sfogo di mamma Wendy che ha pubblicamente attaccato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna. Nel “per fortuna” ci sono tutti i suoi lati meravigliosi: la forza, il coraggio, la dedizione per le sue passioni, la spiritualità, l’amore per i viaggi e per la cucina.