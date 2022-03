Soleil Sorge nel bene e nel male è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. Spesso sotto attacco da parte delle altre inquiline della Casa, non è mancato, nel corso di questi mesi, il sospetto che potesse essere “protetta” dagli autori.

L’opinionista Sonia Bruganelli, spesso e volentieri si è espressa in difesa di Soleil Sorge e non sono mancate le proteste da parte di alcune Vippone che hanno accusato Signorini e le stesse opinioniste di fare quadrato attorno all’influencer.

Proprio la moglie di Paolo Bonolis, intervenendo in una intervista a SuperGuidaTv ha commentato:

Non conosco Soleil e non la conoscevo prima che entrasse al Grande Fratello Vip. Dalla nomea che aveva mi risultava anche piuttosto antipatica. Da parte degli autori non c’è stato nessun tipo di pressione perché la difendessi. Ho provato per lei a pelle simpatia quando ho notato che amava stare al centro dell’attenzione e che riusciva a creare delle dinamiche televisive e da allora l’ho sostenuta perché funzionale al programma. Soleil non diventerà forse mai mia amica né ci uscirò insieme a cena ma da opinionista penso che si meriterebbe la finale.