Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip, è intervenuta nella trasmissione “Trends&Celebrities” in onda su Rtl 102.5 condotta da Francesco Fredella. Tra una chiacchiera e l’altra, anche una bella news su Soleil Sorge, personaggio da lei molto apprezzato.

Soleil Sorge lavorerà con Sonia Bruganelli dopo il GF Vip

Sto benissimo, mi sono riposata relativamente perché sono tornata al lavoro vero, sono tornata a fare la produttrice. Per fortuna adesso abbiamo tre programmi in contemporanea più quelli che stiamo preparando per settembre quindi… in realtà no, mi riposavo di più a stare seduta.

I programmi a cui fa riferimento Sonia sono Big Show con Enrico Papi, La Pupa e il Secchione (“Ho una parte di produzione”) e un terzo che “stiamo per vederlo nascere”.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip ha ammesso di non aver sentito nessuno degli ex concorrenti ma ha svelato che la quinta edizione de I Libri di Sonia, avrà come ospiti nell’80% dei casi personaggi usciti proprio da quel reality:

C’è Manila Nazzaro, Tommaso Zorzi, Andrea Casalino (già intervistato ieri, ndr) ce ne stanno molti che vengono dal Grande Fratello quindi sarà un I Libri di Sonia speciale Grande Fratello.

E in merito al suo recente post Instagram in cui lasciava intendere di una futura collaborazione con Soleil Sorge, l’ex opinionista aggiunge:

Se ci sarà nel programma che sta per uscire? Questo non lo posso dire, posso dire che per ora non l’ho intervistata perché non ha ancora scritto un libro, anche perché se scrivesse Soleil un libro potrebbe davvero divertirci però ci rivedremo e per tempo vi faremo sapere tutto.

Sul nuovo programma sul quale sta lavorando non ha potuto svelare troppo, ma ha anticipato: