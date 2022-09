Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno il GF Vip Party. Giulia Salemi, invece, sarà nello studio del Grande Fratello Vip durante la diretta del lunedì e giovedì per interagire con i social.

I tre amatissimi ex concorrenti, intervistati tra le pagine del settimanale Chi Magazine, hanno fatto delle precisazioni. Ad aprire le danze ci ha pensato Soleil Sorge che ha menzionato il famoso “triangolo artistico” dello scorso anno:

Con Pierpaolo Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse.

Nel frattempo, proprio Giulia Salemi, riferisce di essere serenissima sotto questo punto di vista:

Oltre a Giulia, Pierpaolo e Soleil, ci sarà anche Sophie Codegoni pronta a condurre “Casa Chi”, il format web gestito da Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna.

Pier e Giuly in radio ❤️❤️❤️❤️… Giuly e Pier al Gf … io super felice per loro … quanta stima per questi due bimbi che hanno raccolto ciò che hanno seminato per anni…due persone meravigliose due persone capaci e in grado di conciliare lavoro e vita privata…#prelemi pic.twitter.com/F0AASvXixT

— Giuly&Pier2cuorieunanima (@martinaFirenze) September 13, 2022