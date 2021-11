Soleil Sorge è finita in nomination con Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Jo Squillo. Prima della fine della diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini l’ha rimproverata per aver detto la famosa frase dello “scarafaggio e l’acido”.

Soleil Sorge piange dopo la diretta e svela un delicato episodio

Per questo motivo, terminata la puntata in diretta, Soleil si è sfogata in giardino con Gianmaria Antinolfi, piangendo per non essere stata compresa e raccontando un evento che l’ha toccata da molto vicino:

Il tema dell’acido… La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi.

Soleil ha aggiunto:

L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero incazzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera.

Amici, non so voi ma io quando ho sentito parlare Soleil ho immediatamente compreso si trattasse di una metafora. Poteva evitare di paragonare Gianmaria ad uno scarafaggio, ed infatti, proprio per questa uscita ha chiesto scusa.

Se poi volete la testa di questa ragazza sopra un piatto d’argento ditelo prima (anche questa è una metafora).

Strumentalizzare una frase per screditare una persona é la vera schifezza. Ora sapendo anche che quella disgrazia Soleil l’ha vissuta da vicino non oso immaginare come possa sentirsi ora.#GFvip #SoleilSorge #soleil pic.twitter.com/4rXMRodBmc — Fabi ✨ (@PrelemiLover) November 2, 2021

