Alex Belli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per fare “crollare” Delia Duran e Soleil Sorge? E se la prima è ricaduta tra le sue braccia, la seconda si è messa a piangere perché si sente messa da parte dal man della factory.

L’unica cosa che mi dava forza qui dentro sono stati i tweet che hai fatto,e anche quelli che non puoi più fare perché danno fastidio. L’unica cosa che mi faceva stare bene era la verità dell’amicizia e del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento solo… Non è vero che sei qui per me, sei qui per recuperare il rapporto con tua moglie.

Ti credo solo che è un po’ tutto… voglio solo tornare a casa a fare le mie cose creative da sola e farmi i cazz* miei invece di essere messa in mezzo in situazioni che non mi appartengono.

Mi sento come quando da piccoli tua mamma non faceva venire il tuo amichetto a giocare a casa. Ecco mi sento così!