Soleil Sorge è stata accusata di razzismo dalla maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno voluto girare la frittata a loro modo cercando di montare un caso inesistente.

Ieri, durante la lite tra Alex Belli e Samy Youseef, Soleil ha invitato il resto dei concorrenti ad abbassare la voce perché “sembrate delle scimmie urlatrici”.

Da questa esclamazione (e un passaparola distorto), Raffaella Fico è stata la prima ad accusare la “collega” di razzismo seguita a ruota dal resto della Casa.

Oggi pomeriggio, durante uno sfogo con Manila Nazzaro e Jo Squillo, la Sorge ha “minacciato” di andare via dalla Casa del GF Vip dopo aver capito l’andazzo della faccenda:

Se qualcuno mi ferisse ci andrei a parlare, volevano solo massacrarmi in puntata strumentalizzando una tematica importante, questa è strategia di gioco. Voi l’avete detto che io non avevo questa intenzione? Non avete capito un cazz* perché è impossibile che io abbia quel pensiero…