Soleil Sorge opinionista al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba

Soleil Sorge opinionista del Grande Fratello Vip dopo il suo ruolo da concorrente potrebbe guadagnarsi la poltrona in prima serata per commentare le gesta dei prossimi protagonisti.

Che futuro lavorativo si prospetta per la Sorge dopo il Grande Fratello Vip? Le chicche di gossip di Casa Chi evidenziano uno scenario molto interessante che potrebbe proseguire sempre con il reality (ma in modo differente).

In molti hanno scritto che Soleil sarebbe prossima come opinionista dell’Isola dei Famosi. – afferma l’autore del reality – Io vi dico un’altra cosa: secondo me sarebbe prossima come opinionista del Grande Fratello Vip l’anno prossimo.

Ma non voglio aggiungere altro su questo. Vediamo… vediamo che cosa succede.