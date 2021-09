Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip è tornata Valentina Nulli Augusti che ha commentato l’atteggiamento di Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Alex Belli dopo lo scontro avvenuto con Tommaso Eletti.

Soleil Sorge imita Valentina Nulli Augusti e il web non perdona

Stanotte (erano circa le 5 del mattino) Soleil Sorge ha imitato Valentina Nulli Augusti prendendola in giro sul suo potenziale atteggiamento durante un rapporto intimo.

Gli amici di Twitter non hanno preso bene questo sfottò e l’hanno attaccata in maniera particolarmente vivace.

Piaccia o meno, Soleil è una delle poche concorrenti in grado di creare dinamiche dentro la Casa del GF Vip, questo dobbiamo ammetterlo.

Comunque io mi sono vergognata per Soleil che stanotte ha preso per il culo Valentina immaginando come aveva rapporti sessuali con Tommaso, facendo anche l’imitazione. Pessima pessima figura, ringrazia che erano le 5 di mattina e quasi nessuno ti ha vista #gfvip

— Pazzeska Milano (@GVCCILOUIS) September 28, 2021