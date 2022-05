Soleil Sorge, ospite di Pomeriggio 5 al termine de La Pupa e il Secchione Show, ha parlato pure del Grande Fratello Vip, raccontando in diretta perché ha smesso di seguire sui social Alex Belli e le sorelle Selassiè.

Soleil Sorge, in diretta con Carmelita, è stata breve e concisa spiegando la semplice motivazione:

Io ho defollowato di notte, sperando che non si notasse, ho detto: Bah, così non lo nota nessuno. Ho tolto il follow a lui e ad un po’ di altra gente perché vedevo dei teatrini che a me francamente non piacciono proprio. Sai questa voglia di visibilità che porta la gente ad esasperare le situazioni?