Soleil Sorge a quanto pare, al GF Vip 6 entrerà carichissima. Una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere. E le premesse ci sono già tutte, come evidenziato in queste ultime ore via social. Come riportano gli amici di Biccy.it, al momento la giovane influencer si trova in una stanza di hotel a Frascati, dove ha iniziato la quarantena prima dell’ingresso nella spiatissima Casa.

Soleil Sorge, scontro social con Vera Gemma

Un po’ la noia, un po’ per il caratterino che la contraddistingue, Soleil Sorge ha avuto uno scontro social con Vera Gemma sotto un post di una fanpage dedicata al reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle passate ore, anche la pagina Instagram @GrandeFratelloVip6Sondaggi ha postato il video di presentazione dell’ex volto di Uomini e Donne, e tra i commenti è spuntato anche quello di Vera Gemma:

Spontaneità saltami addosso.

Come mai Vera avrebbe il dente avvelenato con Soleil? Le ragioni risalgono alla loro partecipazione a Pechino Express. La Sorge si è prontamente accorta del commento replicando:

Adoro che fai la slimy (viscida, ndr) ma mi segui.

Ovviamente la figlia di Giuliano Gemma non è rimasta in silenzio ma ha ribattuto:

Ti seguo perché sono segretamente innamorata di te e la slimy non so cosa significhi ma comunque resta il fatto che non ti trovo particolarmente spontanea, il che non è grave, c’è di peggio. Ma ste risatine improvvise che secondo te fanno molto femmina indifesa mi annoiano.

Soleil, prima ancora del suo ingresso sta fornendo agli autori del GF Vip tutta una serie di ispirazioni in vista di confronti infuocati. Vera Gemma si renderà, nel caso, disponibile per un faccia a faccia?