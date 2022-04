Soleil Sorge, intervistata dall’Isola Party condotta da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha svelato con chi andrebbe in Honduras tra Alex Belli e Barù. Spazio poi, per il punto di vista su Jeremias Rodriguez, il suo ex fidanzato.

All’Isola dei Famosi mi sono innamorata di Jeremias Rodriguez. Tutto è iniziato lì, istanti prima di iniziarla. Non lo sto seguendo giornalmente, no… ma non ho dubbi che farà un bellissimo percorso sia lui che il padre.

Ignazio Moser si è timidamente aggiunto alla conversazione facendo una precisazione molto giusta:

Sì stanno facendo bene. Io mi mantengo neutrale, non vorrei mai scivolare in sabbie mobili quindi sto un po’ nel mio.

Di recente, Cecilia Rodriguez intervistata da Casa Chi, ha parlato proprio di Soleil Sorge quando era la fidanzata del fratello Jeremias:

Soleil segue Jeremias all’Isola? Allora io con lei non ho mai avuto… è stata mia cognata per un periodo e ci siamo sempre viste, frequentate… ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state… ecco!



Eravamo cognate e ci vedevamo… andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto. Quando loro si sono lasciati ero contenta… sì! Non so niente di lei… ho visto un po’ di Grande Fratello Vip ma nulla di che. Non c’era chimica artistica? No, mi fratello è tutto tranne che artistico. Non si sente a proprio agio. Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo non gli interessa.

Quando uno si lascia con un Rodriguez chiude con tutti. Sì, io questo lo faccio ma per rispetto della mia famiglia. Saluto tutti… però non sono quella che riesce ad avere rapporti con persone che non fanno più parte della mia famiglia, preferisco così.