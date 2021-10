Soleil Sorge fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ha un uomo misterioso di cui è innamoratissima. Niente da fare, quindi, per Gianmaria Antinolfi (che pare aver scelto Sophie Codegoni) e Alex Belli (sposatissimo con Delia Duran).

C’è una persona di cui sono innamoratissima. Però non vorrebbe mai qui. Ho la certezza che non si esporrebbe mai pubblicamente.

Queste le parole di Soleil mentre si interrogava sul possibile mittente del drone atterrato in serata nel giardino del GF Vip con un messaggio “enigmatico”:

Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi boh, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…