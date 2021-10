Lo scorso anno il Brasile è stato particolarmente presente al Grande Fratello Vip. Il Paese d’origine di Dayane Mello l’ha sostenuta appieno e, anche in questa edizione, sta facendo il tifo per Soleil Sorge.

Il Brasile “torna” al Grande Fratello Vip per salvare Soleil Sorge

Come ben sapete, tra Soleil Sorge e Dayane Mello c’è una fortissima amicizia. Proprio l’influencer italo americana ha citato l’amica in più di un’occasione tessendo le sue lodi per il percorso all’interno del GF Vip.

Il Brasile “torna” a gamba tesa (infrangendo il regolamento) e vota per Soleil Sorge, attualmente in nomination insieme a Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

Attraverso le VPN gli account brasiliani si stanno organizzando per votare dalla parte di Soleil e farla rimanere in Casa (anche se la prossima nomination non dovrebbe essere eliminatoria).

Brasile o meno, Soleil è sicuramente la concorrente più amata di questa sesta edizione (attualmente) un po’ sottotono.

Ecco alcuni dei tweet “incriminati”.

🚨GALERA🚨

SOLEIL, a melhor amiga de dayane, está na nomination no bb italia e ela precisa de nós.

ative o vpn italia e registre-se com email.

você tem 3 votos para cada conta na app mediaset infinity

3 votos no site https://t.co/SWnTgzYS5B

o voto é para FICAR

FOCO TOTAL #gfvip — massimo (@massimo38604605) October 15, 2021

if you can vote for Soleil #mellos & have a vpn.. get on mediaset and help her out!! — 🐬 mellos * Daylicotina (@Barbi_bebecita) October 15, 2021