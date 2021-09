Dal prossimo 13 settembre Soleil Sorge entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip insieme ad altri 21 vipponi. Non tutti ricordano però, che proprio pochi mesi fa, l’influencer ha discusso in maniera vivace con Gaia Zorzi, prossima conduttrice del GF Vip Party insieme a Giulia Salemi.

Soleil Sorge prima del Grande Fratello Vip ha “litigato” con Gaia Zorzi

Soleil aveva commentato le vicende riguardanti Rosalinda Cannavò, diffidata dall’ex fidanzato Giuliano Condorelli e vicinissima ad Andrea Zenga con il quale era già scattato il primo bacio.

Signorini aveva elogiato il comportamento di Rosalinda e Soleil Sorge era intervenuta a gamba tesa ricordando quanto era accaduto a lei con Luca Onestini.

Mentre l’ex tronista si trovava nella Casa più spiata d’Italia, la Sorge aveva deciso di lasciarlo con una lettera per cominciare una nuova relazione con Marco Cartasegna.

Da questo è nato il suo attacco a Rosalinda su Twitter:

Comunque Rosalinda nel Gf inizia la 4 relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: brava, donna forte, è rinata. Io lasciai uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: OHNO OHNO OH NONONONONO #ok #gfvip

Soleil, in quella stessa occasione, aveva anche commentato il look di Elisabetta Gregoraci trovando delle forti somiglianze con un suo outfit.

OHNO, OHNO, OHNO NO NO NO NO #gfvip ✈️😂 pic.twitter.com/631sYLBcdL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 15, 2021

Dopo i due tweet fortemente “croccantini”, Gaia Zorzi era intervenuta sottolineando quanto i vestiti in questione fossero differenti:

Comunque da questo GF stanno impazzendo un po’ tutti sennò sto post non me lo spiego.

Un commento che tuttavia non era affatto piaciuto alla Sorge che aveva prontamente ribattuto:

La finale ti ha già dato alla testa sweets? E a quanto pare hai ragione se non si comprende neanche più l’ironia… lol #tryagain

Gaia Zorzi ha avuto l’ultima parola (o quasi):

Soleil per conoscere l’ironia ti sfugge proprio che anche il mio tweet era una battuta, comunque se stai cercando ospitate da Barbara non sono la persona giusta.

Soleil per conoscere l’ironia ti sfugge proprio che anche il mio tweet era una battuta 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ comunque se stai cercando ospitate da Barbara non sono la persona giusta #tryagain — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 16, 2021



La concorrente del GF Vip 6, quatta quatta, aveva concluso il “botta e risposta” con un tweet chiaramente indirizzato alla sorella minore di Tommaso Zorzi ma senza menzionarla:

Un minuto di silenzio per i “familiari di” che vorrebbero ma non possono… #firstreactionshock