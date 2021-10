Soleil Sorge finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. A poche ore dalla fine della puntata che ha visto l’eliminazione di Ainett Stephens, l’influencer si è resa autrice di un nuovo scivolone, questa volta ai danni di Gianmaria Antinolfi. Ad intervenire è stato proprio lo staff dell’imprenditore napoletano che ha chiesto a sua volta l’intervento del GF Vip, confidando in un provvedimento ufficiale.

Soleil Sorge, spiacevole frase su Gianmaria: provvedimento del GF Vip?

Soleil Sorge colleziona accuse nella Casa del Grande Fratello Vip: da quella di razzismo, sollevata dall’ultima eliminata e da Samy Youssef, passando per quel “By Bit*h” che tanto ha fatto indignare Raffaella Fico al punto da voler adire alle vie legali. Ieri sera è stata la volta di una frase rivolta all’ex fidanzato/flirt, Gianmaria Antinolfi.

La giovane si trovava con alcuni suoi inquilini, Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli quando ha commentato in riferimento ad Antinolfi:

Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano.

Una frase che Davide avrebbe subito ritenuto grave tanto di consigliare all’amica di non esagerare. La pagina ufficiale di Instagram di Antinolfi ha pubblicato il video (QUI per poterlo vedere) chiedendo l’intervento del GF Vip e scrivendo:

Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti.

I social sono ormai divisi tra coloro che sono dalla parte di Soleil e coloro che invece appoggiano Gianmaria: se ne parlerà nella prossima puntata del reality?