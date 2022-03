Soleil Sorge, ospite a Verissimo, ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip: “Perché sono uscita? Mah… ancora non mi sono data una spiegazione ma evidentemente doveva andare così e va benissimo”.

Soleil svela di essere stata sempre sincera al GF Vip: “Ho vissuto ogni sfumatura dentro quella Casa ed ho vissuto come avrei fatto normalmente nella vita e sono felice di averlo fatto, nonostante gli sbagli e sono felice anche di quelle cose lì”.

La Sorge ha parlato del suo fidanzato facendo chiarezza sul loro attuale rapporto:

Avevo un fidanzato prima di entrare. Esiste ed è sempre esistito ma lui non voleva entrare in tutte queste dinamiche di gossip ed ho voluto rispettare questa cosa qui. Ogni tanto parlavo del fatto che mi mancasse ma ho sempre cercato di mantenere un velo su tutto ma era impossibile non parlarne. Vorrei mantenere questa cosa nel mio privato per rispettare le sue volontà.

Lui c’è ancora? Non voglio parlare di questa persona… mi è dispiaciuto che è stato tirato in mezzo. Sono state scritte tante cose non vere ed ho cercato di tutelare il più possibile. Mi è dispiaciuto molto… Come ha reagito ad Alex?

Non è facile, sicuramente. Ma io non sono mai stata innamorata di Alex. Sicuramente ho sbagliato, ci sono state svariate vicissitudini. Ma lui comprenderà tutto alla perfezione.

Io sono sempre stata innamorata di un altro non di Alex. Lo amavo come persona, umanamente. Nonostante le montagne russe emotive lo vivo con estrema gioia e serenità.