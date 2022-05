Dopo Lulù Selassiè notata da Cardi B, i fan di Britney Spears hanno notato Soleil Sorge condividendo il video della sua esibizione sulle note di “Toxic” durante La Pupa e il Secchione Show.

Soleil Sorge notata dai fan di Britney Spears

“Soleil Sorge performs ‘Toxic’ by Britney Spears on the Italian television show “La Pupa E Il Secchione””, scrive la pagina fan della cantante pop su Twitter.

La fan community in questione non è direttamente affiliata al team di Britney ma, visto l’incessante passaparola della rete, il video della performance di Soleil potrebbe anche capirle sottomano.

Ecco la clip in questione.

Soleil Sorge performs ‘Toxic’ by Britney Spears on the Italian television show “La Pupa E Il Secchione” #SoleArmy pic.twitter.com/kBEYvA9f0A — Britney Stan (@BritneyTheStan) May 10, 2022

una settimana fa la sua esibizione, oggi la prima fanpage di Britney su twitter la condivide tutto questo grazie al #solearmy ❤️‍@Soleil_stasi @britneyspears pic.twitter.com/9Yp4AWKgX1 — ♐︎ (@afiresign_) May 10, 2022