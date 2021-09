Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip non vorrebbe trovare uno dei suoi ex: sta per caso parlando di Luca Onestini? Del resto, proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non nutre profonda stima per il bolognese e, in più di una occasione l’ha fatto presente.

Soleil Sorge non vuole l’ex al Grande Fratello Vip: parla di Luca Onestini?

Ho fatto bene a lasciarlo per aver scoperto tutto lo sporco che faceva. Ho capito che non era una persona che poteva piacermi e poi mi sono innamorata di un altro. Al massimo tornerei indietro per non uscirci nemmeno la prima volta.

Queste le parole di Soleil ad ottobre del 2020. A distanza di un anno pare che il parere della Sorge nei confronti di Luca Onestini non sia cambiato.

Certo, potrebbe anche riferirsi ad altri ex fidanzati ma ne dubitiamo. Sembra infatti che, con Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez dopo la rottura, i rapporti siano rimasti tutto sommato buoni.

Soleil, comunque, può stare tranquilla perché il suo ex fidanzato proprio da stasera inizierà la sua nuova avventura televisiva in Spagna (nonostante avesse detto “no” a Valsoia e ad altri reality show).

Sempre lo scorso ottobre Soleil Sorge parlava pure del Grande Fratello Vip:

Ho sempre pensato che non facesse per me, perché ho bisogno dell’aria aperta e stare chiusa in una casa potrebbe mandarmi fuori di testa. Effettivamente però adesso credo che potrebbe essere molto divertente.