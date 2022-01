Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha svelato un retroscena su Delia Duran dopo aver abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip. Successivamente l’attore ha raccontato cosa potrebbe accadere se Soleil Sorge lasciasse la Casa prima del tempo.

Se esce Soleil? Non c’è niente di sospeso ed è tutto molto chiaro. Sosteniamo l’amore. Se esce ci vado a prendere un caffè? E’ probabile che possa venire in studio, non c’è problema. Io voglio vivere alla luce del sole quello che sono, con tutti i pregi ed i difetti.

Sole è una bellissima scoperta e forse siamo andati oltre. – riporta blogtivvu.com – Ho chiesto scusa a Delia ma al pubblico è piaciuta questa cosa perché è tangibile e vera. Ed è stata questa la cosa che ha dato fastidio a Delia, perché non era lì a condividere con me questo momento.