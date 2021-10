Soleil Sorge delusa da Manila Nazzaro: “Mi sorprende che non sia ancora venuta a parlarmi…” – VIDEO

Soleil Sorge è delusa dal comportamento di Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante il pranzo, l’italo americana ne ha approfittato per sfogarsi con Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

Soleil Sorge delusa da Manila Nazzaro

Sto apprezzando moltissimo questa pace apparente. Loro pensano che questo mi distrugga, invece questo mi dà solo carica. Ad maiora semper non sarebbe il mio motto se non lo applicassi.

Poi lo sfogo su Manila Nazzaro:

Mi sorprende però che Manila non sia ancora venuta a parlarmi. Mi confonde questa cosa. Dalla puntata le ho detto che c’ero rimasta male e normalmente lei chiarisce su tutto ma con me non lo sta facendo. Io le ho lasciato tutto lo spazio…

Secondo Miriana e Davide, il mancato chiarimento rappresenta un momento di rassegnazione per Manila che, ormai, preferisce lasciare tutto al caso, evitando di discutere.

Soleil spiega che, per una questione di principio, si aspettava un chiarimento, visto che l’ex Miss Italia invita tutti a farlo dopo eventuali malintesi. La Sorge afferma pure che, ora come ora, nella Casa del Grande Fratello Vip non percepisce più molta freddezza nei suoi confronti, tranne da parte di Manila:

Io i miei tempi e quelli degli altri li rispetto sempre. Mi è stato chiesto di andare incontro a quelli degli altri.

Soleil e Manila troveranno un punto d’incontro prima della diretta di domani sera?