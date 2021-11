Soleil Sorge, in più di un’occasione, nella Casa del Grande Fratello Vip ha citato Dayane Mello, concorrente della passata edizione e tra le sue migliori amiche fuori dal reality show.

Lo scorso settembre, dopo una decina di giorni dall’inizio del GF Vip, Soleil aveva parlato di Dayane e della sua incredibile forza:

Da fuori si percepisce la sua verità. Dayane è anche più forte di come appare. È sempre così. La criticavano perché la vedevano così forte. Gli altri le andavano contro perché ‘strong women scare people’ (Le donne forti spaventano le persone). Lei è così e la amo per questo.

Anche ad ottobre Soleil ha nuovamente parlato dell’amica:

Dayane meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte.