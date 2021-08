Soleil Sorge concorrente del GF Vip 6: l’esordio tv che in pochi ricordano

Soleil Sorge sta per tornare in tv e si prepara ad entrare nella spiatissima Casa del GF Vip 6. A confermare il suo nome, già circolato nelle passate settimane, è stato in queste ore il blog televisivo di Davide Maggio, il quale ha anche svelato in anteprima l’ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà di Tommaso Eletti, ex protagonista del programma Temptation Island.

Soleil Sorge concorrente del GF Vip 6, la conferma

Nell’annunciare la sua presenza nel cast della sesta edizione del GF Vip, DavideMaggio.it ha ripercorso la carriera televisiva di Soleil Sorge, 27enne abruzzese, “prezzemolina” nelle trasmissioni di Barbara d’Urso ed oggi influencer.

Sebbene, dunque, Alfonso Signorini abbia chiarito l’intenzione di non attingere, quest’anno, dal calderone dei social, Soleil Sorge a quanto pare sarà l’eccezione, avendolo forse convinto con la sua schiettezza ed una buona dose di cinismo che non guasta mai.

Soleil in coppia con la madre aveva preso parte lo scorso anno a Pechino Express formando la coppia “Mamma e figlia”, mentre nel 2019 era stata una naufraga dell’Isola dei Famosi, riuscendo a conquistare tutti con la sua straordinaria forza fisica.

C’è però un dettaglio del suo passato televisivo che in pochi ricorderanno e che rammentato proprio il noto blog televisivo: Soleil, infatti, è nata a Miss Italia: era una delle finaliste in corsa nell’edizione del 2014, la prima in onda su La7 condotta da Simona Ventura.

E’ grazie a Uomini e Donne però che arriva la grande popolarità, due anni dopo, scelta dal tronista Luca Onestini. Al GF Vip fece parlare di sé nel 2017 quando proprio Onestini fu concorrente e durante la sua permanenza nel reality scoprì che lei lo stava tradendo con Marco Cartasegna, anche lui tronista insieme a Luca. Dopo la relazione con i due tronisti, Soleil è stata insieme a Jeremias Rodriguez, conosciuto all’Isola.