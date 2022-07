Tra Soleil Sorge e Alex Belli l’alchimia è totalmente finita una volta terminato il Grande Fratello Vip. Eppure, al man della factory il suo ricordo “brucia” ancora.

Ecco perché, raggiunto da thepipol_gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip svela di non essere stato invitato alla festa di compleanno di Soleil Sorge che, proprio in questi giorni, ha spento 28 candeline:

Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Se le ho fatto gli auguri compleanno? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti.

Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono strafelice per lei e se lo merita.

Ma non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente.