Soleil Sorge opinionista continua a far discutere. Mentre Antonella continua a chiedersi quando farà ritorno Sonia Bruganelli, rimpiangendo la moglie di Bonolis, le parole di Soleil in puntata hanno colpito nel segno, sia dentro che fuori la casa. Ad intervenire nelle passate ore sono state due ex Vippone.

Soleil Sorge, Ivana Mrazova e Sonia Lorenzini: esplode il catfight

Nei panni inediti dell’opinionista, Soleil Sorge ha approfittato per lanciare diverse frecciatine al suo ex Luca Onestini. Dopo i suoi interventi non è mancata la replica di Gianmarco, fratello di Luca, ma a seguire si è fatta sentire anche Ivana Mrazova, ex fidanzata di Onestini.

Nel corso dell’ultima puntata, nel lanciare frecce e arco a Luca Onestini, Soleil aveva commesso una gaffe, commentando:

Se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini, qualche segno l’avrò lasciato, no?

Ivana, oltre a riportare l’intervento in questione ha scritto: “Fai dei conti, che qua qualcuno non sa farli”. Il riferimento, ovviamente, non poteva che essere per Soleil che, messa al corrente della frecciata nei suoi confronti ha commentato a mezzo Twitter:

Qualcuno le spiega che non parlavo di Fauxmance.

Cosa avrà voluto dire? Per Fauxmance si intenderebbe in inglese una storia romantica fake tra due personaggi celebri. Che abbia replicato a sua volta con l’ennesima frecciatina?

Successivamente però la Sorge ha dovuto fare i conti anche con un’altra ex Vippona, Sonia Lorenzini, che ha preso le difese di Luca Onestini:

Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale. Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava.

A quel punto Soleil ha replicato sarcastica:

Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee e 10€. Xoxo.

