Soleil Sorge, cane Simbah: razza, profilo Instagram e tutte le curiosità

Uno degli affetti a cui Soleil Sorge tiene maggiormente, è rappresentato dal cane Simbah, al quale è particolarmente legata. Nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha spesso parlato del suo amato amico a quattro zampe che potrebbe rivedere proprio in occasione di una speciale sorpresa.

Soleil Sorge ed il legame al cane Simbah

Sin dal suo ingresso nel reality, Soleil Sorge ha spesso parlato della sua cagnolina Simbah. “Non vorrei perdermi un attimo della sua vita”, aveva detto commossa. E sempre in lacrime aveva svelato quanto il suo cane le sia stato di grande aiuto nei momenti di maggiore difficoltà:

Non so quanto tempo riuscirò a stare bene senza di lei!

Un legame speciale, quello tra Soleil Sorge ed il suo cane Simbah, un dolcissimo cucciolo color miele diventata una vera e propria star del web dal momento che ha anche un suo profilo Instagram in cui sono postati diversi scatti insieme a Soleil ed alla “nonna”, ovvero la madre della gieffina, con la quale è solito stare quando l’influencer è particolarmente impegnata.

In merito alla razza non ci è dato sapere e sembra proprio non sia motivo di interesse per Soleil che da grande amante degli animali ha più a cuore il suo benessere che la discendenza.

