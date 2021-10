Dopo Soleil Sorge il “branco” si sposta: ecco la nuova “preda” – VIDEO

Ieri, ad un passo dalla puntata serale del Grande Fratello Vip, le donne della Casa hanno cercato di chiarirsi con Soleil Sorge (e Jo Squillo l’ha sparata grossa insieme a Francesca Cipriani).

Dopo il confronto, Soleil si è confidata con Alex Belli: “Le ragazze di là mi hanno detto che i litigi vanno bene perché il pubblico rimane sul canale se vede una lite”.

La risposta di Alex ci ha fatto volare:

Nella notte, Davide Silvestri, Nicola Pisu, Soleil Sorge e Alex Belli si sono riuniti nella loro stanza per chiacchierare ancora sull’accaduto e l’attore di CentoVetrine ha fatto un quadro preciso dell’accaduto:

Loro cercavano un modo per trovare una falla. Tutte le volte mi sono venute a dire che me avrebbero parlato in puntata. E il loro sgomento è arrivato quando hanno realizzato che quella roba lì non era come l’avevano montata loro. Volevano colpire lei e darle la punizione esemplare.