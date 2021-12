Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese dopo la fine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip? Sdraiata al centro della sala con Manila Nazzaro, la concorrente si è lasciata andare con una frase in lingua straniera.

Soleil Sorge ha bestemmiato al GF Vip?

Il popolo della rete, proprio in queste ore, si sta dividendo in due: chi avrebbe sentito la bestemmia in modo chiaro e chi no (spiegando il perché).

Ecco il VIDEO “incriminato”:

“Oh my f***ing God”. AUTORI ALLORA? O LA BESTEMMIA IN INGLESE NON VALE? ANCORA A PROTEGGERE QUESTA TIZIA?@GrandeFratello pic.twitter.com/izUbRAAjzJ — 💫Ginevra💫 (@Ginni2018) December 11, 2021

E se per molti Soleil avrebbe bestemmiato affermando: “Oh my f***ing God”, altri sono di un’altra corrente di pensiero svelando che avrebbe detto “Gosh” e non “God”.

Voi cosa ne pensate?

purtroppo quando si parla di Soleil non si riesce ad essere obiettivi (che sia bene o male) e lo si vede dal fatto che persone che l’inglese non sanno neanche dove sta di casa mettono bocca e vogliono sindacare persone che lo hanno studiato e che ne sanno più loro – #gfvip — 🥐 (@littl3mars) December 11, 2021