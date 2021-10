Soleil Sorge fa una battuta su Valentina Nulli Augusti: la ex di Eletti non la prende bene e interviene – VIDEO

Soleil Sorge, parlando di Halloween con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, ha ironizzato tirando in ballo Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti entrata in Casa per ben due volte.

Soleil Sorge fa una battuta su Valentina Nulli Augusti

“Come vorrei vestirmi per Halloween? Dalla fidanzata di Tommy”, questa la battuta di Soleil che Valentina ha preso male rispondendole seccamente sui social.

La ex di Tommaso Eletti, condividendo il video “incriminato” nelle due storie di Instagram ha replicato:

L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza. Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Ma come volevasi dimostrare, signori e signore… rullo di tamburi… abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente.

Soleil Sorge fa una battuta su Valentina Nulli Augusti: la replica.

