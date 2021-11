Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha punzecchiato Sophie Codegoni perché prenderebbe spesso ispirazione dai look di Soleil Sorge. Dopo la puntata l’italo americana in sauna con Alex Belli si è sfogata accusando l’ex tronista di non avere contenuti originali.

Io l’avevo vista che poverina non ha ne arte ne parte. Non ha un contenuto personale, non ha assolutamente nulla… Da quando è entrata non fa altro che buttare fuori storie che non le appartengono… o cose per fare… attaccarsi a persone o cose per fare un minimo di contenuto perché non ne ha altro. Anche quello che ha creato con Jessica è una copia spiccicata di cose già fatte.

Qualunque cosa fa è una copia di qualcosa… non ha un minimo di originalità, nel senso di unicità o personale. Perché? Perché è ancora piccola e mi va benissimo ma… ricercatelo. Non stare a rompere pure le palle e provare a fare la superiore quando non lo sei. Sorry… non lo fai… sii umile e resta nel tuo posto, punto. Tutto qui…