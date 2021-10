Soleil e Sophie si sono confrontate su Gianmaria dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Entrambe si sono nominate a “malincuore”, specie per quanto riguarda la Codegoni.

Soleil e Sophie attaccano Gianmaria dopo la diretta del GF Vip

Sophie era indecisa se nominare Gianmaria o Soleil e, alla fine, ha optato per la Sorge: “Hai più intesa con me che no lui”, ha nuovamente ironizzato l’influencer italo americana.

Di seguito, in camera insieme ad Alex Belli e Davide Silvestri, le due concorrenti del GF Vip si sono confrontate “coalizzandosi” in un certo modo, contro Gianmaria Antinolfi che, a sua volta, è stato consolato da Nicola Pisu.

Sophie e Soleil hanno parlato anche delle passate relazioni dell’imprenditore tirando in ballo volti noti come Dayane e Belen che hanno avuto un flirt con il campano.

Questi cambi di rotta sono frutto di strategia oppure Soleil e Sophie si apprestano a diventare grandi amiche?

A seguire tutti i VIDEO.

