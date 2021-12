Dopo aver accettato di non essere la donna ideale di Alessandro Basciano, Jessica Selassiè continua a stare appiccicata all’american smile e Sophie Codegoni. Questo atteggiamento ha “insospettito” Soleil Sorge che ha voluto dare alcuni consigli alla princess.

Non so che senso abbia passare tutta la giornata con Sophie e Alessandro… boh. Hai l’occasione di far vedere chi sei tu ed essere te stessa, conoscere le persone. Sono stata molto felice quando ti ho visto fare il balletto con Carmen.

Jessica ha ribadito alla sua compagna di avventura che non prova alcuna sofferenza a stare al fianco di Basciano e Sophie:

Come va? Bene, sto molto meglio. Ho realizzato di non essere meno e di valere. Ho più carica e sto molto meglio. Non mi dà più fastidio vedere Alex e Sophie.

Secondo Soleil questo “triangolo” potrebbe essere stato creato a tavolino e non ha alcun problema a farlo presente:

Ma a me Sophie sembra strana, il modo in cui ti cerca per metterti in mezzo tra lei ed Alessandro, tu poi che passi tutto il tuo tempo con loro. Tu e lei non siete mai state così legate come ora.

Se tu continui a stargli dietro ad Alessandro a lui gonfia l’ego, a lei la stessa cosa, un minimo di riguardo per te stessa, lo dicevo anche a Lulù quando seguiva Manuel.

Grazie a Davide ho capito che con Alex io mi isolavo e non vivevo gli altri in casa… da quando è andato via io mi vivo gli altri serenamente. Anche tu, non stare sempre con Ale e Sophie. Viviti in questa casa nella totalità!