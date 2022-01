Soleil Sorge, nel corso del daytime del Grande Fratello Vip, ha fatto una dichiarazione destinata a far discutere: se fosse stata libera Alessandro Basciano avrebbe scelto lei piuttosto che Sophie Codegoni.

Alessandro mi è venuto a dire che lei ha fatto una scenata di gelosia e la cosa mi ha fatto molto ridere soprattutto perché lei con me è super carina e non mi ha detto nulla.

Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro a livello umano che porti a una bella love story o un qualcosa di emozionante… per ora non percepite queste emozioni, se non cose tutte così forzate. E’ scontato che se fossi stata disponibile… fin dal primo minuto si è lanciato immediatamente prima ancora di entrare… quindi, figurati.

Sophie, nonostante faccia finta di nulla, ha espresso la sua gelosia pure in Confessionale:

Io mi allontano un secondo per fumare una sigaretta e tu inizi a fare lo scemo è normale che io non mi fido e mi stacco un po’. Però lui dopo mi dice che scherza e ride ma vuole stare con me, quindi vediamo… Sicuramente lo noto che è un po’ farfallone anche se a parole vuole me ma il problema sono i fatti.