Durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Sophie Codegoni è intervenuta (in entrambe le occasioni che ha avuto di parlare) scagliandosi contro l’antagonista Soleil Sorge.

Soleil “sgama” Sophie: la lucida analisi del suo percorso al GF Vip

Proprio Soleil Sorge, chiacchierando con Jessica Selassiè, ha fatto un preciso “quadro” di Sophie, parlando del suo potenziale interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo, frutto di un “copione” già preparato fuori dalla Casa del GF Vip:

Quando questa cosa è stata messa in evidenza e sottolineata si è ritratta totalmente. Potevi farlo prima, quando hai detto che non c’era nulla ed invece no, hai continuato. Lulù si è accorta perché era la diretta interessata nella cosa, io l’ho detta perché sapevo che le era stato detto prima. A parte la lovestory sta facendo altro? La storia con Gianmaria le è venuta totalmente comoda.

Soleil ha confidato anche di essersi “sgamata” Sophie:

Lei mi guarda costantemente con ammirazione ed è una cosa bella e ci sta. Ma ad un certo punto… fa la carina, cerca di avere un rapporto con me ma appena c’è un argomento, anche se non c’entra nulla, anche per la voglia di apparire, prova a lanciarmi delle frecciatine e dice cose contro di me. Ad un certo punto io sono sazia e ti ho sgamata tesoruccio mio e chiudo un occhio. Ma quando inizi a fare la stronz*tta ti rimetto al tuo posto perché mi sono veramente stufata.

Non Soleil che si è accorta che Sophie la guarda come se fosse in ammirazione ✈✈✈✈✈#gfvip pic.twitter.com/bvsinjR8n5 — Catia (@catiuz92) October 23, 2021

Purtroppo è vero che Sophie si “aggrappa” solo a dinamiche che non la riguardano in prima persona ed è un peccato, perché all’inizio stava facendo un bel percorso e, secondo me, con Soleil avrebbe dovuto cercare l’alleanza invece che lo scontro.