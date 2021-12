La Regina di Roma (estimatrice del reality show) ha urlato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip che Delia Duran entrerà in gioco come nuova concorrente. Soleil Sorge ha sentito tutto mentre si trovava in giardino e la sua reazione è stata epica.

Soleil scopre che Delia Duran sarà la nuova concorrente del GF Vip

Soleil dopo aver sentito La Regina di Roma ha preso la news con estrema positività e si è messa a ridere e ballare indossando la felpa di Alex Belli. Nel frattempo Delia Duran ha smentito con forza di essere positiva al Covid dopo il post di Deianira Marzano nelle sue storie di Instagram.

Personalmente non vedo l’ora di vedere Soleil e Delia insieme nella stessa Casa per più di 24 ore: come finirà? Io scommetto che diventeranno amiche…

Soleil sapeva che Delia sarebbe stata una nuova concorrente, che l’avesse capito dall’’enigma di Alex o dalla domanda del confessionale? Fatto sta, che non è preoccupata e ci balla su (con tanto di felpa di Alex) #gfvip pic.twitter.com/3pcekNqBcZ — solesupporter (@solesupporter) December 30, 2021

La Sorge svela cosa le hanno chiesto gli autori su Alex