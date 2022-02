Manca ormai sempre meno all’ingresso di Alex Belli nella spiatissima Casa del GF Vip, e proprio lui resta l’argomento centrale dentro e fuori le mura del loft di Cinecittà. A parlare di Alex sono state in queste ore Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. Durante un massaggio che quest’ultima ha fatto all’influencer, c’è stato modo e tempo per ripercorrere ciò che è accaduto nelle passate settimane tra loro due.

Soleil ha tentato ancora una volta di giustificare ciò che c’è stato tra le ed Alex Belli, sebbene Nathaly abbia spesso manifestato qualche dubbio:

Nathaly però, ha voluto fare delle precisazioni, asserendo:

La Sorge ha replicato prontamente:

Secondo Nathaly tuttavia l’intensità era da entrambe le parti. Soleil ha quindi aggiunto:

Non ho mai pensato che tra me e Alex potesse esserci nulla perchè davo per scontato che lui ha una moglie fuori ed io un rapporto che ho vissuto, quello che ho con Alex, ancora di più. Se avesse fatto una scelta verso di me? Non ci stavo… perchè purtroppo ho imparato ad amarmi e non potrei mai stare con un uomo che ha determinati atteggiamenti e non mi ispira fiducia e la persona che ho fuori ha molta più integrità.