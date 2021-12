Alex e Soleil ancora al centro delle dinamiche. Il man del game non ha gradito il post Instagram scritto dalla moglie Delia Duran nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, parlando con Gianmaria Antinolfi lo ha fatto presente con un duro sfogo.

Alex ha invitato Delia a tenersi le cose piuttosto che scriverle pubblicamente: “Quando esco dal GF Vip ho tante cose da dirle”, ha sbottato.

Poi ha aggiunto:

Quando Soleil mi ha chiesto “se non ci fossero state le telecamere?” In quel momento ho pensato “meglio che la blocco ora a questa”.

Di seguito, parlando proprio con Soleil ha precisato riferendosi a Delia:

Soleil in sauna con Alex ha tirato in ballo cene, accordi, paparazzate e teatrini:

So benissimo che tu e Delia eravate a cena nel momento in cui è uscita una paparazzata con una tipa ed entrambi eravate a conoscenza della cosa ed eravate a cena insieme in quella situazione di teatrini e cose… io lo so. Tu me l’hai confermato…