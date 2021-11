“Soleil non è una rovina famiglie!”, Katia mette in riga Alex Belli ma lui non cambia idea e spiega perché – VIDEO

Katia Ricciarelli ha rimproverato Alex Belli prendendo le difese di Soleil Sorge. L’attore, credendosi ancora sul set, ha “minacciato” anche di uscire oggi stesso dal Grande Fratello Vip per raggiungere Delia Duran.

“Soleil sembra una rovina famiglie”, Katia mette in riga Alex Belli

Insieme all’amico Giucas Casella, stamattina Katia Ricciarelli ha fatto il quadro della situazione rimproverando aspramente Alex Belli:

Bisogna modificare leggermente il tuo percorso. Per non fare del male a Delia, a te ma soprattutto a Soleil perché ieri era distrutta. Aveva tutta la casa contro e se non fosse stato per me, Manila e Giucas… questo lo vuoi capire o no? Allora devi fare delle modifiche.

Katia ha continuato:

Personalmente, da donna, a me darebbe molto fastidio poi continua a giocare. Ci sono delle piccole cose ma bisogna scendere da questo piedistallo e dare delle dimostrazioni alla persona che ami. Soffre Soleil perché sembra una rovina famiglie quando non è così. Io mi preoccupo per te per via delle occhiate e l’occhio parla più di tutto. Non vuoi capire? Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Io ti starò vicina ma non condivido. Mi sembra infantile quest’uomo. – dice rivolgendosi a Giucas Casella, seduto al loro fianco – non sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili. Se fossimo liberi al mondo, saremmo degli animali. Abbiamo il cervello e dobbiamo usarlo.

Alex Belli non ha alcuna intenzione di allontanarsi da Soleil Sorge perchè, così facendo, darebbe credito alle voci che lo vorrebbero pazzamente invaghito dell’influencer.

Parlando proprio con l’italo americana è emerso il suo più grande rammarico per l’accaduto di ieri:

Quello che mi fa male è che da un’amicizia possa essere messo in dubbio la mia persona e il tuo rapporto con Delia…

Personalmente credo che Alex sia pazzo di Soleil (e penso anche che questa sia la cosa più vera che gli capita da tempo e, proprio per questo, non sa come gestirla).

