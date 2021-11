Soleil Sorge ieri sera è stata la vera regina indiscussa del party di Halloween. Insieme ad Alex Belli e Sophie Codegoni, ci ha regalato del cinema non indifferente. Anche i fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi l’hanno ringraziata… ecco per quale motivo.

Soleil ristabilisce l’ordine al GF Vip ed i Prelemi “ringraziano”

Come ben sapete, nella Love Boat (non si comprende il motivo) è presente il quadro di Elisabetta Gregoraci che bacia Pierpaolo Pretelli durante la famosa prova in piscina.

Questa immagine è stata giudicata inopportuna dai fan di Giulia e Pierpaolo che, ovviamente, si sono lamentati di aver trovato una fotografia che fa riferimento ad un gioco e non avrebbe motivo di esistere in quel luogo (la Love Boat è usata dal GF Vip per i momenti romantici tra le “coppie” della Casa).

Proprio per questo motivo, Soleil ha “vendicato” i Prelemi coprendo la fotografia che ritrae Pierpaolo e Elisabetta: “Era dall’inizio che volevo farlo!”, ha esclamato.

Vi piaccia o meno, questa ragazza è l’unica in grado di creare delle dinamiche in quella Casa.