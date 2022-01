Soleil Sorge stuzzicata da Barù e Giucas Casella al Grande Fratello Vip, ha svelato cosa si è “rifatta” in questi anni. Tutto è nato per merito dell’ironia del nipote di Costantino Della Gherardesca che ha menzionato Delia Duran.

Soleil svela se è rifatta oppure no: ecco cosa ha fatto in passato

La moglie di Alex Belli è stata protagonista di una doccia bollente che Barù ha commentato ironicamente fuori in giardino con Soleil al suo fianco intenta a meditare:

A questo punto Giucas ha aggiunto:

C’è pure molta plastica! Certo… l’unica che non ha plastica è… a parte Sole che ha pochissimo. Qui sulle labbra non hai nulla?

Casella ha anche domandato a Soleil se avesse fatto qualcosa sulle labbra e la Sorge ha precisato di essere intervenuta tempo fa:

Io non ho proprio plastica amore mio. Sulle labbra? Ho fatto in passato delle punture ma adesso non c’è più nulla.